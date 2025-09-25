Póvoa de Santa Iria recebe dádiva de sangue

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove, a 25 de Setembro, a última sessão de recolha de sangue do mês. A iniciativa, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), decorre entre as 15h00 e as 19h30, na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI. A organização recorda que as necessidades de sangue são permanentes e reforça o apelo à participação da comunidade. Podem dar sangue todos os maiores de 18 anos que cumpram os requisitos de saúde estabelecidos.