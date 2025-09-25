Proprietário de vacaria na Granja queixa-se de vandalismo

Francisco Clamote denuncia danos em viatura e escavadora no terreno da vacaria, na Lezíria das Madrugas, em Vialonga. CCDR-LVT confirma incumprimento das ordens de cessação e mantém fiscalização sobre o terreno.

O proprietário do terreno da vacaria na Granja, em Vialonga, conhecido como Lezíria das Madrugas, afirma ter sido alvo de actos de vandalismo no dia 6 de Setembro. Francisco Clamote refere que lhe partiram os vidros e os retrovisores de uma escavadora e de uma viatura que estavam no terreno, mas que, para já, não irá substituí-los devido ao risco de se repetir a situação. O proprietário adianta que denunciou o caso à GNR por telefone, tendo seis meses para apresentar queixa oficial.

Recorde-se que os moradores da Granja opõem-se à instalação da exploração pecuária. A Câmara de Vila Franca de Xira levou o assunto a tribunal e O MIRANTE contactou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, que reiterou novamente ter “notificado o responsável para cessação imediata da alteração da cota do terreno e da deposição de quaisquer resíduos no local”.

A CCDR acrescenta ainda que “verificou-se o incumprimento da ordem de cessação e a ampliação da área afectada com a deposição de terras, pelo que se encontram em curso os procedimentos legais aplicáveis ao sancionamento da desobediência e à reposição do terreno no estado anterior à intervenção”, lê-se na resposta enviada ao nosso jornal. O MIRANTE solicitou à Câmara de Vila Franca de Xira o resultado do levantamento topográfico efectuado no terreno da vacaria, no dia 2 de Setembro, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição. Francisco Clamote revelou que a advogada já apresentou a defesa relativa à providência cautelar antecipatória interposta pelo município.