Três militares do Exército envolvidos em incidente com granada em Tancos

Um dos militares ficou com ferimentos na mão esquerda. Exército abriu um processo de averiguações com vista a apurar as circunstâncias do incidente.

Três militares do Exército Português estiveram envolvidos, a 17 de Setembro, num incidente com uma granada de instrução, em Tancos, tendo um sido transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, com ferimentos na mão esquerda. O porta-voz do Exército, tenente-coronel Hélder Parcelas, esclareceu que dos três militares envolvidos, um ficou ferido na mão esquerda, um segundo foi encaminhado para o Hospital de Abrantes por precaução, após queixas nos tímpanos, mas recebeu alta, e o terceiro estava no local mas “não sofreu qualquer ferimento”, nem manifestou sintomas “até ao momento”.

Em comunicado, o Exército adiantou que “ao início da tarde, pelas 14:05, ocorreu um incidente com artifício de fogo (granada de instrução), no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, durante uma actividade logística de separação de invólucros e granadas de instrução”. Segundo a nota, os três militares “foram prontamente assistidos pelo enfermeiro da Unidade, tendo sido de imediato accionado o INEM”. “O militar ferido na mão esquerda foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, para o serviço de cirurgia reconstrutiva”, lê-se na nota. Nenhum dos militares corre perigo de vida, adiantou o ramo. O Exército abriu um processo de averiguações “com vista a apurar as circunstâncias do incidente”.