USF Alviela promove sessão sobre sexualidade e comunicação familiar

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Alviela, integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), vai dinamizar, no próximo dia 2 de Outubro, pelas 18h00, nas suas instalações em Pernes, uma sessão comunitária intitulada “Falar com os filhos sobre sexualidade”. A iniciativa integra-se na estratégia da unidade para a promoção da literacia em saúde e do diálogo familiar, sendo especialmente dirigida a pais e cuidadores de crianças do 4.º ano de escolaridade da sua área de influência. A sessão terá um formato de conversa informal, conduzida por uma equipa multidisciplinar, composta por enfermeira de família, psicóloga escolar e pediatras, permitindo aos participantes esclarecer dúvidas, partilhar experiências e adquirir estratégias para uma comunicação mais eficaz com os filhos sobre temas relacionados com a sexualidade. Esta acção faz parte do projecto “Ouvir, Falar, Cuidar” e pretende reforçar a proximidade com a comunidade. Para ampliar o seu alcance, a sessão será gravada em formato áudio e posteriormente disponibilizada como podcast no site oficial da USF Alviela. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória (limite de 20 participantes).