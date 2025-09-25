Verónica Pereira com o filho Matias e os bombeiros Sérgio Paulino, Daniel Moreira e Bruno Silva - foto DR

Verónica Pereira tem quarto filho em ambulância a caminho do Hospital de Abrantes

Com a urgência obstétrica do Hospital de Santarém encerrada, a grávida estava a ser transportada para Abrantes mas não chegou ao destino sem antes conhecer o filho. Matias nasceu bem de saúde com a ajuda dos Bombeiros de Alpiarça.