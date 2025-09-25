uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.09.25

VFX assinala Dia do Coração

A 27 de Setembro, pelas 21h00, a Divisão de Desporto do município de Vila Franca de Xira, em parceria com o grupo “Caminheiros Daqui e d’Além”, organiza uma caminhada nocturna gratuita, aberta a toda a população. A iniciativa insere-se no programa Caminhos com História e assinala o Dia Mundial do Coração, promovendo a prática de actividade física aliada à valorização do património cultural do concelho. O percurso terá uma extensão aproximada de 10 km, de tipologia circular, com partida e chegada no Largo da Câmara, em Vila Franca de Xira. Entre os pontos de interesse incluídos está a passagem pelo Santuário do Senhor Jesus da Boa Morte, bem como por outros pontos importantes da cidade e arredores. Mais informações, bem como instruções para inscrição, estão disponíveis na página oficial do grupo Caminheiros Daqui e d’Além no Facebook.

