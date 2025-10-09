uma parceria com o Jornal Expresso

Antigos lavadouros da Pocariça vão ...

Antigos lavadouros da Pocariça vão acolher colecção do Círio de Olhalvo

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a minuta do protocolo de colaboração a celebrar com a junta de Freguesia de Olhalvo, destinada à concretização do projecto “Espaço Memória do Círio de Olhalvo”, vencedor do Orçamento Participativo de 2016. O projecto prevê a revitalização do edifício dos antigos lavadouros da Pocariça e da respectiva área envolvente, com vista a albergar a colecção museológica do Círio de Olhalvo, cortejo peregrino em honra de Nossa Senhora da Nazaré e uma das mais antigas tradições do concelho. O património material e imaterial que caracteriza esta festividade religiosa ficará assim salvaguardado em local próprio, reunindo as melhores condições de conservação, exposição e acolhimento de públicos.
O edifício dos antigos lavadouros da Pocariça, estando devoluto e tendo perdido o seu carácter utilitário e funcional, constitui parte do património arquitectónico do concelho, continuando a ser um lugar de memórias colectivas partilhadas pela população daquela freguesia, pelo que a afectação deste edifício ao acervo de bens materiais e imateriais associados ao Círio de Olhalvo é de grande importância para a comunidade local.
O projecto de execução prevê obras de adaptação do espaço interior, incluindo a demolição de alguns tanques, criação de áreas de exposição temporária e permanente, construção de um pequeno auditório e instalação de sanitários, sem desvirtuar a traça e a volumetria arquitectónica original, mantendo o carácter histórico do edifício. A execução e conclusão da obra está prevista para 2026, com a verba necessária a ser contemplada no orçamento municipal do mesmo ano.

