Banda Sinfónica da PSP toca em Santarém

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai organizar um concerto com a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública (PSP). O espectáculo está agendado para dia 10 de Outubro, pelas 21h30, no Convento de São Francisco, em Santarém. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação do espaço. Para mais informações e reservas, basta contactar o endereço electrónico secretaria@sro.pt.

A Banda Sinfónica da PSP, sob a regência do maestro intendente José Ferreira Brito, traz a Santarém um concerto dedicado a obras do compositor português Miguel Diniz (que passou por Santarém no seu percurso artístico), sendo esperadas algumas estreias. Como solista, no saxofone tenor, vai estar Nuno Martins, músico e professor que iniciou o percurso musical aos 10 anos, na Sociedade Filarmónica de Benavente. É músico da Banda Sinfónica da PSP desde 2000.