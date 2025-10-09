uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-09
Banda Sinfónica da PSP toca em Sant ...

Banda Sinfónica da PSP toca em Santarém

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai organizar um concerto com a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública (PSP). O espectáculo está agendado para dia 10 de Outubro, pelas 21h30, no Convento de São Francisco, em Santarém. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação do espaço. Para mais informações e reservas, basta contactar o endereço electrónico secretaria@sro.pt.
A Banda Sinfónica da PSP, sob a regência do maestro intendente José Ferreira Brito, traz a Santarém um concerto dedicado a obras do compositor português Miguel Diniz (que passou por Santarém no seu percurso artístico), sendo esperadas algumas estreias. Como solista, no saxofone tenor, vai estar Nuno Martins, músico e professor que iniciou o percurso musical aos 10 anos, na Sociedade Filarmónica de Benavente. É músico da Banda Sinfónica da PSP desde 2000.

