Candidaturas abertas para prémio de teatro Mário Rui Gonçalves em VFX

Encontram-se abertas até 30 de Setembro as candidaturas ao prémio de teatro Mário Rui Gonçalves, uma iniciativa instituída pela Câmara de Vila Franca de Xira que distingue o trabalho desenvolvido por grupos de teatro amadores com sede nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

O prémio valoriza a criação teatral original, sendo o melhor espectáculo contemplado com 2.500 euros e um troféu. Para além da categoria principal, o concurso irá também distinguir talentos individuais e colectivos em áreas específicas, através da atribuição de troféus para melhor interpretação masculina e feminina; melhor encenação, cenografia, guarda-roupa, sonoplastia, luminotécnica e melhor texto original. Também haverá um prémio para a categoria interpares. As candidaturas podem ser formalizadas mediante o preenchimento da ficha de inscrição, a enviar por email para teatro@cm-vfxira.pt ou presencialmente em qualquer uma das Lojas do Munícipe. As produções inscritas serão avaliadas por um júri designado para o efeito, que terá a responsabilidade de atribuir as distinções. O prémio de teatro Mário Rui Gonçalves é uma iniciativa da Câmara de Vila Franca de Xira, criada em 2014, com o objectivo de reconhecer e incentivar o trabalho dos grupos de teatro amador da região, ao mesmo tempo que presta homenagem ao encenador e actor Mário Rui Gonçalves, cuja actividade artística teve um impacto significativo no concelho.