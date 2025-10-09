Clarinetes Ad Libitum levam “Desconcerto” ao Festival Província Sonora no Sardoal

A 3.ª edição do Festival Província Sonora prossegue a sua digressão pelo país e chega ao município de Sardoal no próximo dia 11 de Outubro, às 21h00, com o espectáculo “Desconcerto” dos Clarinetes Ad Libitum. O concerto, que terá lugar no Centro Cultural Gil Vicente, contará com a participação especial da Filarmónica União Sardoalense, bem como dos clarinetistas que integraram a Academia Ad Libitum.

O grupo Clarinetes Ad Libitum nasceu em Julho de 1998, inicialmente como Quarteto Gingão, formado por quatro estudantes da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo – Nuno Pinto, José Ricardo Freitas, Luís Filipe Santos e Tiago Abrantes –, a que se juntou mais tarde Luís Felipe Santiago. Em Fevereiro de 2000, já com novas sonoridades, nomeadamente percussão e canto, adoptaram o nome que os acompanha até hoje, traduzindo a liberdade criativa e a versatilidade que caracteriza o colectivo.

Organizado pela Artway desde Maio, o Festival Província Sonora 2025 percorre várias localidades de Portugal e, pela primeira vez, estende-se a Espanha, com uma paragem em Badajoz. Vieira do Minho, Póvoa do Lanhoso, Chaves, Sardoal e Vila Verde são alguns dos municípios que acolhem concertos e workshops, privilegiando a proximidade entre músicos e público em locais tão diversos como igrejas, praças, casas da cultura e espaços ao ar livre.