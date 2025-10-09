Filarmónica Sardoalense promove audição de Outono e abre inscrições para Escola de Música

Associação centenária do Sardoal dinamiza evento cultural a 18 de Outubro e mantém ensino gratuito musical para o ano lectivo 2025/2026.

A Filarmónica União Sardoalense (FUS), fundada a 3 de Agosto de 1862, volta a afirmar o seu papel cultural e educativo no concelho com a realização da audição de Outono da Escola de Música FUS, marcada para o próximo dia 18 de Outubro, às 17h30, na sede da colectividade. O evento é visto como um momento de partilha e celebração da música, aberto a familiares, amigos e simpatizantes, constituindo também uma oportunidade para conhecer o trabalho desenvolvido pela escola e inspirar novos alunos a integrarem a instituição.

As inscrições para o ano lectivo 2025/2026 continuam abertas até 31 de Outubro, mantendo-se a oferta gratuita da formação musical para todas as idades e onde a aprendizagem abrange instrumentos como clarinete, flauta transversal, saxofone, trompa, trompete, trombone, eufónio, tuba e percussão. A direcção da FUS apela à participação da comunidade e lembra que a Escola de Música, ao longo das últimas décadas, tem sido uma porta de entrada para jovens e adultos que desejam desenvolver competências musicais e integrar a vida cultural do Sardoal.