 31 anos do jornal o Mirante
Atleta dos Caixeiros de Santarém brilha no Circuito Mundial de Teqball
Zsófia Dezsényi - foto DR

A atleta Zsófia Dezsényi, que representa os Caixeiros, de Santarém, esteve em destaque ao conquistar dois pódios na Phoenix Teqball Cup, realizada em Bonyhád, Hungria. A competição de categoria 5 integrou o calendário oficial do circuito mundial da modalidade. Em Singles Femininos, Dezsényi, actual número 9 do ranking mundial, alcançou a medalha de prata, depois de disputar uma final muito equilibrada, decidida apenas no terceiro set, frente à húngara Anna Iszak, campeã do mundo em 2021. Já em Mixed Doubles, a atleta dos Caixeiros fez dupla com o compatriota Dodi Varga, com quem venceu a Final diante de Árpád Sipos e Anna Iszak, sagrando-se campeões da prova.

