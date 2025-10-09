uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-09
Desporto
Atletas da Casa do Benfica da Golegã brilham em prova de Kempo
Atletas da Casa do Benfica da Golegã voltaram a destacar-se em competição nacional, somando pódios e espírito de equipa em Leiria - foto DR

Atletas da Casa do Benfica da Golegã brilham em prova de Kempo

A secção de Kempo da Casa do Benfica da Golegã voltou a destacar-se ao mais alto nível, desta vez em Leiria, onde participou no 3º Semi Kempo Challenge Cup, uma prova que reuniu atletas de várias regiões. Na competição foram premiados cinco jovens da equipa, com Camila Silva em grande plano ao vencer todas as suas adversárias e conquistando o primeiro lugar na sua categoria, ao qual juntou ainda o segundo lugar em Tag Team. Também Sofia Serra confirmou a sua consistência e qualidade, arrecadando o terceiro lugar na categoria individual e o segundo lugar em Tag Team.
Já Francisco Fernandes alcançou o segundo lugar na sua categoria, enquanto Gonçalo Serra, na mesma categoria, conquistou o terceiro lugar, demonstrando assim a competitividade do grupo. Além dos atletas premiados, também Frederico Silva marcou presença na prova e, apesar de não ter subido ao pódio, é igualmente reconhecido pela Casa do Benfica da Golegã, ao ter protagonizado combates de grande nível.
Para os responsáveis da secção de Kempo da Casa do Benfica da Golegã, estes resultados reflectem o esforço e a dedicação dos atletas e treinadores, em que “mais do que as medalhas, o que importa é o espírito de equipa, a superação e a felicidade estampada nos rostos dos nossos jovens campeões”.

Atletas da Casa do Benfica da Golegã brilham em prova de Kempo
