uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.09 1ª página Desporto Clube Desportivo Os Patos celebrou ...

Clube Desportivo Os Patos celebrou 43 anos de actividade

CD Os Patos celebrou o 43.º aniversário com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Clube Desportivo Os Patos, uma das colectividades desportivas mais tituladas do concelho de Abrantes, assinalou o seu 43.º aniversário, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, e juntou mais de duas centenas de pessoas. O autarca felicitou a direcção, os técnicos, os jogadores, os dirigentes e todos os membros da comunidade associativa, destacando o trabalho desenvolvido ao longo dos anos e o contributo da colectividade para a promoção do desporto e da vida comunitária em Abrantes. O Clube Desportivo Os Patos reafirma assim o seu papel como referência desportiva e social na região, celebrando décadas de dedicação, empenho e envolvimento com a população local.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...