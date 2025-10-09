Natação adaptada do Alhandra SC entra na nova época com 68 praticantes

O Alhandra Sporting Club (ASC) apresentou publicamente as suas equipas de formação e de competição de natação adaptada. Nesta época desportiva, que arrancou a 1 de Setembro, a secção conta com 68 atletas, dos quais 19 são de competição e cerca de uma dúzia participam em provas de águas abertas (grandes distâncias). Cinco técnicos estarão dentro de água a acompanhar os praticantes, que têm idades entre os 3 e os 56 anos, a que se somam ainda duas pessoas da equipa técnica responsáveis pelos processos burocráticos e pela logística das equipas.

Susana Ferreira, coordenadora da Secção de Natação Adaptada e presidente da Secção de Natação e Triatlo do clube, refere a O MIRANTE que na época passada três atletas conquistaram recordes nacionais, a par de muitos troféus e recordes pessoais. No último campeonato nacional, o ASC obteve nove primeiros lugares, mas, segundo a responsável, o mais importante são os resultados a nível pessoal.

“Pela primeira vez dormirem fora de casa, apertarem um sapato ou dizerem a alguém que gostam muito dela é fantástico. Ninguém os convida para uma festa de aniversário, por exemplo, e a verdade é que neste contexto eles são convidados para festas e sentem-se bem uns com os outros”, explica Susana Ferreira, acrescentando que os próprios pais também se sentem acolhidos, porque partilham experiências e dificuldades com os seus pares. A apresentação das equipas decorreu na tarde de sábado, 4 de Outubro, na Quinta Municipal da Subserra. Na ocasião, as equipas e respectivas famílias conviveram e cortaram o bolo alusivo aos 11 anos da Natação Adaptada do ASC.