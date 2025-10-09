uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.09 1ª página Desporto Natação adaptada do Alhandra SC ent ...
Natação adaptada do Alhandra SC entra na nova época com 68 praticantes
Natação adaptada do Alhandra SC arrancou esta época com 68 atletas - foto O MIRANTE

Natação adaptada do Alhandra SC entra na nova época com 68 praticantes

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Alhandra Sporting Club (ASC) apresentou publicamente as suas equipas de formação e de competição de natação adaptada. Nesta época desportiva, que arrancou a 1 de Setembro, a secção conta com 68 atletas, dos quais 19 são de competição e cerca de uma dúzia participam em provas de águas abertas (grandes distâncias). Cinco técnicos estarão dentro de água a acompanhar os praticantes, que têm idades entre os 3 e os 56 anos, a que se somam ainda duas pessoas da equipa técnica responsáveis pelos processos burocráticos e pela logística das equipas.
Susana Ferreira, coordenadora da Secção de Natação Adaptada e presidente da Secção de Natação e Triatlo do clube, refere a O MIRANTE que na época passada três atletas conquistaram recordes nacionais, a par de muitos troféus e recordes pessoais. No último campeonato nacional, o ASC obteve nove primeiros lugares, mas, segundo a responsável, o mais importante são os resultados a nível pessoal.
“Pela primeira vez dormirem fora de casa, apertarem um sapato ou dizerem a alguém que gostam muito dela é fantástico. Ninguém os convida para uma festa de aniversário, por exemplo, e a verdade é que neste contexto eles são convidados para festas e sentem-se bem uns com os outros”, explica Susana Ferreira, acrescentando que os próprios pais também se sentem acolhidos, porque partilham experiências e dificuldades com os seus pares. A apresentação das equipas decorreu na tarde de sábado, 4 de Outubro, na Quinta Municipal da Subserra. Na ocasião, as equipas e respectivas famílias conviveram e cortaram o bolo alusivo aos 11 anos da Natação Adaptada do ASC.

Natação adaptada do Alhandra SC entra na nova época com 68 praticantes
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...