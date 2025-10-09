Portugal acolhe pela primeira vez congresso continental que vai realizar-se em Rio Maior

No dia 30 de Setembro foi anunciado em Helsínquia, durante o XIV International Forum on Elite Sport da Association of Sport Performance Centres (ASPC), que a candidatura apresentada pelo Rio Maior Sports Centre foi a vencedora para a organização do Congresso Continental EUROPA 2026. Será o primeiro Congresso da ASPC a realizar-se em Portugal, um marco que reforça a posição de Rio Maior no panorama europeu do alto rendimento desportivo. Em 2026 a cidade será o palco de encontro dos líderes e representantes dos principais Centros de Alto Rendimento da Europa, num momento único de partilha de conhecimento, boas práticas e definição de estratégias para o futuro do alto rendimento. “A atribuição deste evento constitui um reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido no sector e do papel estratégico de Rio Maior como pólo de excelência no desporto”, afirma Miguel Pacheco, presidente do conselho de administração da Desmor. Este congresso será uma organização conjunta do Rio Maior Sports Centre e da Fundação do Desporto, com o apoio do município de Rio Maior.