 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-09
Desporto
Santarém Basket apresentou equipas e está pronto para as provas oficiais
Santarém Basket apresentou as suas equipas para a época 2025-2026 - FOTO – Santarém Basket

O Santarém Basket Clube realizou a festa de apresentação das suas equipas que decorreu na Nave Desportiva de Santarém. Com muito entusiasmo nos jogos disputados pelos atletas dos diversos escalões, ficou assim concluída a apresentação das 12 equipas do clube para a época 2025-2026. O clube destaca a entrega de atletas e equipas dos clubes convidados, treinadores, seccionistas, árbitros convidados, voluntários das mesas de arbitragem, pais e dirigentes, que contribuíram para que o encontro fosse um êxito.

