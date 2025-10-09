uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-09
Edição de 2025.10.09 1ª página Desporto Trail Abrantes 100 leva centenas de ...

Trail Abrantes 100 leva centenas de atletas ao concelho

A 8ª edição do Trail Abrantes 100 tem lugar sábado, 11 de Outubro, em Abrantes reunindo cerca de 800 atletas, oriundos das várias regiões do país e também da vizinha Espanha. O evento surgiu em 2016, para assinalar o centenário da cidade de Abrantes, e é marcado pela prova rainha, de maior distância – os 100km – que atrai centenas de atletas. Nesta variante, que decorre maioritariamente em período noturno, estão inscritos 310 atletas, sendo que 210 farão a prova individualmente e os restantes em duplas (50 km cada um) e em estafetas (4x25km). A partida dos 100 km está marcada para a 01h00 de 11 de Outubro, na Praça Barão da Batalha. A prova passar por trilhos em plena natureza localizados nas freguesias de Rossio ao Sul do Tejo, S. Miguel do Rio Torto, S. Facundo e Vale das Mós (incluindo a localidade de Esteveira), Alvega, Mouriscas e Abrantes e Alferrarede (Casal das Mansas, Casais de Revelhos, Sentieiras, Paúl, Abrançalha, Parque Urbano de S. Lourenço), rumo à meta, instalada no Estádio Municipal de Abrantes.

