Volleyball RCS apresentou equipas em Santarém
Volleyball RCS apresentou equipas em Santarém

O Volleyball RCS – Santarém realizou no dia 5 de Outubro os jogos de apresentação das suas equipas para a época que agora começa, num encontro que envolveu todos os escalões do clube. O pavilhão da antiga Escola Prática de Cavalaria encheu-se de atletas, famílias e apoiantes, num ambiente que reflectiu a força e o crescimento da modalidade em Santarém.
Durante o evento foram disputados vários jogos frente a equipas de clubes convidados, entre os quais o CD Fátima, AMSAC e Navegantes Voleibol, com a participação de mais de 130 atletas do Volleyball RCS, a que se juntaram os jogadores dos clubes convidados. O clube mantém ainda abertos treinos de captação durante todo o mês de Outubro, convidando novos atletas a experimentar o voleibol e a fazer parte dessa família.

