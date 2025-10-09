uma parceria com o Jornal Expresso

Xadrez escolar em Abrantes em risco ...

Xadrez escolar em Abrantes em risco de terminar num dos agrupamentos

Na reunião de Câmara de Abrantes, realizada a 29 de Setembro, o vereador Vasco Damas alertou para a possível suspensão da modalidade de xadrez escolar num dos agrupamentos do concelho. O autarca referiu, depois de abordado por um munícipe sobre a questão, que a prática do xadrez tem grande relevância para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos jovens. Vasco Damas pediu esclarecimentos sobre os motivos desta decisão e questionou se existem condições para que a modalidade possa ser mantida.
O presidente da câmara, Manuel Valamatos, explicou que as decisões científicas e pedagógicas sobre o desporto escolar são da completa responsabilidade dos agrupamentos de escolas, estando dependentes de recursos humanos qualificados para dinamizar as actividades.
Recorde-se que, na assembleia municipal de 26 de Setembro, este tema também foi abordado pelo deputado José Rafael Nascimento, que também destacou a importância do xadrez não apenas para os alunos, mas para a população em geral, salientando os benefícios cognitivos e emocionais da modalidade e a necessidade de revitalizá-la no concelho.

