uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.09 1ª página Política Burocracia do Estado empata classif ...

Burocracia do Estado empata classificação do centro histórico de Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Passou mais um mandato autárquico e o processo de classificação do centro histórico de Santarém continua por concluir, agora sob tutela do instituto público Património Cultural, que sucedeu à Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). Na última reunião de câmara antes das eleições autárquicas, o vereador do Centro Histórico, Nuno Domingos (PS), revelou que teve em meados de Setembro uma reunião de trabalho “produtiva” com responsáveis do Património Cultural para reiniciar o processo com vista à sua conclusão.
O processo de classificação da zona histórica de Santarém e Ribeira de Santarém arrasta-se há mais de uma dúzia de anos. O moroso processo implicou a delimitação de uma zona especial de protecção provisória na zona mais antiga da cidade e trouxe dores de cabeça acrescidas para licenciar simples obras de manutenção em edifícios da área abrangida, distribuída pelas freguesias de Marvila, São Salvador, São Nicolau e Santa Iria da Ribeira de Santarém.
Nuno Domingos tem sido um crítico do proteccionismo excessivo e das regras apertadas impostas pela extinta Direcção-Geral do Património Cultural. “Há uma visão de que a cidade está protegida, de que não é possível fazerem-se intervenções atentatórias do património. Como se a cidade só fosse o património, mas a cidade é muito mais do que o património. São as pessoas, que moram em casas que têm as fachadas a cair, que têm que reparar”, declarou o vereador em anterior ocasião.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...