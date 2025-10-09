Assembleia Municipal do Cartaxo aprova nova revisão do PAM - foto O MIRANTE

Cartaxo antecipa atingir equilíbrio financeiro nove anos mais cedo do que o previsto

Município do Cartaxo reviu o seu Programa de Ajustamento Municipal e prevê atingir o equilíbrio financeiro em 2029, nove anos mais cedo do que o previsto, confirmando que o FAM melhorias dos saldos e maior margem de gestão.