Morreu marido da candidata do PS à Junta de Samora

Florbela Balbino, candidata do Partido Socialista à presidência da Junta de Freguesia de Samora Correia, viveu um duro golpe pessoal ao perder o marido, Luís Balbino, vítima de morte súbita no Ruanda, onde trabalhava. A notícia chegou no domingo, 5 de Outubro, quando a candidata se encontrava em plena campanha eleitoral. A concelhia de Benavente do Partido Socialista confirmou, com “profundo pesar”, a morte de Luís Balbino. Em comunicado, a estrutura concelhia manifestou “afecto e força” à candidata e aos dois filhos do casal, Leonor e Miguel, num momento descrito como “muito triste para todos”. Luís Balbino, encarregado de construção civil, morreu subitamente no Ruanda, país africano onde se encontrava a trabalhar há vários anos. No momento em que recebeu a notícia, Florbela Balbino estava em acção de campanha no Porto Alto. A candidata socialista, de 49 anos, é técnica de apoio psicossocial e tem um percurso profissional ligado à área social e ao associativismo local. Leonor e Miguel, filhos do casal, integram os órgãos sociais da Associação de Jovens de Samora Correia, onde têm participado em várias iniciativas culturais e desportivas.