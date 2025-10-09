Vialonga passa mais de 400 atestados de residência em três meses

Em três meses foram passados 481 atestados de residência na freguesia de Vialonga, o que levantou dúvidas na assembleia de freguesia por parte do eleito do Chega, Fernando Fernandes. O presidente da junta, João Tremoço (PS), explicou que não pode negar a emissão dos atestados, uma vez que quem os requisita apresenta toda a documentação exigida, assim como testemunhas. “Não sei onde arranjam as testemunhas, mas trazem-nas. Têm tudo em ordem e não posso deixar de passar os atestados”, afirmou.