ASASC pressiona candidatos e Câmara de Benavente para tirar camiões da EN118

A Associação Social Amigos de Samora Correia volta a insistir na retirada do trânsito pesado da Avenida O Século, em Samora Correia, e desafiou todos os candidatos autárquicos a assumir o compromisso de resolver um problema que se arrasta há mais de vinte anos.

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) voltou a colocar na agenda a retirada do trânsito pesado do troço da EN118 que atravessa a cidade de Samora Correia, entre as rotundas dos Campinos e das Largadas. Em comunicado, a associação revela ter sugerido a todos os candidatos aos órgãos autárquicos da freguesia e do município de Benavente que assumam, como compromisso de honra, a concretização da solução já delineada pela Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a ASASC, a IP está disponível para desclassificar os troços da Avenida O Século, da Avenida 25 de Abril e da Avenida Mário Mendes Delgado, transferindo a responsabilidade para o município. E considera viável a adaptação da Estrada da Murteira como variante de ligação entre a EN118 e a EN10, junto à rotunda do Puro Ribatejo. A empresa pública assumiria parte dos custos de adaptação, sinalização e segurança rodoviária, ficando ainda responsável pela conservação e manutenção da nova via após a sua recepção.

A associação recorda que diariamente circulam pelo centro da cidade cerca de 16.500 veículos, dos quais 2.470 são pesados de mercadorias, representando aproximadamente 15% do tráfego total. “Este movimento não traz qualquer vantagem para a cidade e gera congestionamentos, insegurança, acidentes, ruídos e danos nos edifícios junto à Avenida O Século”, frisa a ASASC, lembrando que seis pessoas perderam a vida, nos últimos 20 anos, atropeladas por camiões que não necessitavam de atravessar o centro urbano.

Para a associação, a solução da variante trará vantagens económicas e ambientais para motoristas, empresas e utilizadores, permitindo poupança de tempo e combustível, além de melhores condições de circulação.