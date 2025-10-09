Benavente abre candidaturas a bolsas de estudo para alunos do ensino superior

A Câmara de Benavente abriu o concurso para atribuição das bolsas de estudo e de mérito referentes ao ano lectivo 2025/2026. As candidaturas podem ser apresentadas até 30 de Outubro, por via electrónica, correio ou presencialmente nos serviços municipais.

A Câmara de Benavente tem abertas as candidaturas para as bolsas de estudo e de mérito destinadas a estudantes do ensino superior residentes no concelho, no âmbito do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo (RMABE). O prazo para entrega das candidaturas decorre entre 3 e 30 de Outubro, conforme o aviso publicado em Diário da República e deliberado pela câmara em reunião de 29 de Setembro.

Podem concorrer os alunos que cumpram cumulativamente os requisitos previstos no artigo 6.º do regulamento, nomeadamente residirem e terem domicílio fiscal no concelho há pelo menos um ano, frequentarem o ensino superior no presente ano lectivo e apresentarem aproveitamento escolar. Os critérios de elegibilidade incluem ainda limites de rendimento mensal disponível per capita do agregado familiar, definidos entre um e três Indexantes dos Apoios Sociais (IAS), consoante se trate de bolsa de estudo regular ou de mérito.

As candidaturas devem ser formalizadas preferencialmente em suporte electrónico, através do email gap@cm-benavente.pt, ou remetidas por correio registado com aviso de recepção, dirigidas ao presidente da Câmara de Benavente. Os estudantes que não disponham de meios informáticos podem entregar a candidatura presencialmente no Serviço de Educação e Acção Social, em Benavente, ou na extensão dos serviços administrativos em Samora Correia.