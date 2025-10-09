uma parceria com o Jornal Expresso

2025-10-09
Sociedade Comerciantes de Alenquer lamentam f ...

Comerciantes de Alenquer lamentam fecho de avenida para evento privado

Encerramento da Avenida dos Bombeiros Voluntários para um evento privado provocou críticas dos comerciantes de Alenquer.

O encerramento da Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Alenquer, no dia 14 de Agosto, para realização de um evento privado, motivou críticas dos comerciantes. O assunto foi exposto por Diogo Reis, empresário na área da restauração, em assembleia municipal, lamentando que os comerciantes da zona não tenham sido informados antecipadamente sobre o fecho da avenida. O encerramento da via esteve relacionado com um jantar privado que implicou a colocação de mesas no espaço público. A avenida, de acordo com o empresário, encerrou a partir das 15h00, sem polícia a orientar o trânsito e sem alternativas de acessibilidade.
O caso não é isolado porque aconteceu mais vezes este ano e em circunstâncias semelhantes. “Não é um transtorno logístico, é desconsideração pelos negócios locais. A licença de encerramento foi concedida pela câmara, que é quem deve zelar pelos interesses públicos e privados. Todos os dias invisto no concelho e recentemente fechei outro negócio em Alenquer. Peço respeito e que no próximo Verão não se repita o mesmo”, reiterou o empresário.
O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, pediu desculpa pelo facto de os comerciantes não terem sido informados previamente. Quanto à licença, o autarca admite que foi passada muito em cima da data, mas que o objectivo não foi beneficiar ninguém, mas sim uma actividade económica do concelho. “Se outro comerciante quiser pedir autorização para o encerramento da rua é tratado da mesma forma, não houve favorecimento pessoal”, finalizou.

