uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.09 1ª página Sociedade Detidos por tráfico de droga em San ...

Detidos por tráfico de droga em Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A PSP de Santarém deteve no dia 2 de Outubro um homem de 38 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes. Durante a operação foram apreendidas 54 doses de heroína, 26 doses de cocaína, 445 euros em dinheiro e um telemóvel. O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações periódicas, três vezes por semana. Ainda no mesmo dia, a PSP de Santarém procedeu a outra detenção, em flagrante delito, de um jovem de 20 anos, também pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe apreendido 55 doses de haxixe. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando o desenrolar do processo em liberdade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...