Detidos por tráfico de droga em Santarém

A PSP de Santarém deteve no dia 2 de Outubro um homem de 38 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes. Durante a operação foram apreendidas 54 doses de heroína, 26 doses de cocaína, 445 euros em dinheiro e um telemóvel. O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações periódicas, três vezes por semana. Ainda no mesmo dia, a PSP de Santarém procedeu a outra detenção, em flagrante delito, de um jovem de 20 anos, também pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe apreendido 55 doses de haxixe. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando o desenrolar do processo em liberdade.