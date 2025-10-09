Empresa acusada de atrasar obras no Centro Escolar do Carregado

Já começou o ano lectivo, mas ainda decorrem as obras no Centro Escolar do Carregado. A comunidade escolar queixa-se do material que está a ser usado pelo empreiteiro para o parque infantil e põe em causa o tipo de equipamentos. O assunto foi levantado pelo vereador da CDU na Câmara de Alenquer, Ernesto Ferreira, que manifesta preocupações relativamente ao escorrega que vai ser utilizado pelas crianças.

O presidente do município, Pedro Folgado (PS), reconhece que a empresa em causa, da zona da Covilhã, “tem-se portado mal” e, por isso, vai ser notificada. O autarca refere que os trabalhadores da empresa aparecem alguns dias, mas noutros não comparecem, o que tem provocado atrasos. Quanto ao material que está a ser usado nos equipamentos, Pedro Folgado diz que foi proposto pela empresa, mas posteriormente validado pelos técnicos da câmara.

Ainda em relação ao início do ano lectivo, a vereadora com o pelouro da Educação, Cláudia Luís, afirma que faltam professores em todos os agrupamentos escolares, excepto no de Abrigada. Refere ainda que este ano aumentou o número de crianças com necessidades educativas especiais e que a melhoria da capacidade de resposta está a ser tratada em articulação com os directores dos agrupamentos de escolas.