Equipamentos de recolha de lixo em mau estado no Entroncamento

Na última Assembleia Municipal do Entroncamento, realizada a 26 de Setembro, voltou a estar em cima da mesa o problema da limpeza urbana no concelho. O deputado Dominique Ventura (PSD) alertou mais uma vez para o estado de degradação dos contentores de lixo, com tampas partidas em várias ruas, sublinhando que a situação “além de ser feia, é desconfortável e coloca em causa a saúde pública”. O autarca apontou ainda a falta de contentores de lixo em muitas paragens de autocarro, locais cada vez mais frequentados pela população, apelando à necessidade de intervenção urgente nestes espaços. A presidente da câmara, Ilda Joaquim, garantiu estar atenta ao problema e afirmou que a autarquia tem vindo a substituir diversos contentores danificados. No entanto, justificou que muitos dos equipamentos novos acabam rapidamente inutilizados devido ao sistema de recolha utilizado pela empresa responsável pelos resíduos, a RSTJ. Segundo a autarca, os veículos utilizados pela empresa “não respeitam o sistema de elevação e recolha” dos contentores municipais, o que leva à danificação das tampas durante o processo de despejo. Ilda Joaquim acrescentou que estão a decorrer contactos com a empresa para resolver a situação.

Recorde-se que a limpeza urbana tem sido um tema recorrente nas sessões da câmara do Entroncamento. Recentemente, o executivo apontou falhas na lavagem e manutenção dos contentores, que muitas vezes estão mal posicionados, obrigando os munícipes a colocar o lixo a partir da estrada. Ilda Joaquim chegou a revelar que está a ponderar medidas drásticas. “Já manifestámos junto da RSTJ a intenção de cessar o protocolo devido a vários incumprimentos denunciados, pois não se pode ter a cidade neste estado por incapacidade da empresa de resolver os problemas e cumprir adequadamente o seu trabalho”, frisou.