GNR detém seis por caça em zona não autorizada

A GNR de Coruche deteve seis indivíduos que se encontravam, no dia 30 de Setembro, a caçar numa zona onde a licença já não tinha validade. A operação do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) surgiu na sequência de uma denúncia que dava conta da prática de actos venatórios numa herdade do concelho de Coruche. No local, os militares confirmaram a actividade ilegal e procederam à detenção dos suspeitos em flagrante delito.

Na acção foram apreendidas seis armas de fogo, quatro miras, um silenciador e dez munições. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Ministério Público. A operação contou ainda com o apoio dos militares do Posto Territorial de Coruche.