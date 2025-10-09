Grupo Mosqueteiros oferece propinas a 200 estudantes deslocados

Candidaturas ao projecto “Por Nossa Conta. Juntos pelos Estudantes” até dia 21 de Outubro.

Para apoiar os jovens que estudam longe de casa, o Grupo Mosqueteiros lançou o projecto “Por Nossa Conta. Juntos pelos Estudantes”, que vai atribuir o valor máximo da propina em Portugal (697 euros arredondados para 700 euros), a 200 estudantes universitários deslocados, de todos os distritos do país e regiões autónomas.

A iniciativa conta com o apoio da Fundação da Juventude, vai escolher 10 vencedores por cada distrito e cada região autónoma de Portugal, com o objectivo de aliviar os encargos financeiros de quem enfrenta o desafio de estudar a mais de 50 quilómetros da sua residência habitual.

O apoio será entregue em vales de compras nas insígnias do Grupo – Intermarché, Bricomarché e Roady – ajudando assim os jovens a aliviar os custos do dia a dia, seja de alimentação, mobilar o quarto ou fazer a revisão automóvel, e a concentrar-se no seu futuro académico e pessoal.

Para Rita Ferreira, responsável da Direcção de Comunicação e Informação do Grupo Mosqueteiros, o projecto “Por Nossa Conta” reflecte o compromisso de estar ao lado das comunidades, do Grupo Mosqueteiros. “Queremos que estes estudantes sintam que não estão sozinhos e que podem contar connosco nesta etapa desafiante das suas vidas”, sublinha.

As candidaturas estão abertas até ao dia 21 de Outubro, através de uma página da internet com o nome do projecto. No final da inscrição, o sistema gera automaticamente uma imagem personalizada que cada candidato deverá partilhar nas suas redes sociais com a hashtag #PorNossaConta.

As participações serão avaliadas por um júri composto por representantes do Grupo Mosqueteiros, que terá em conta a criatividade das cartas submetidas. Os vencedores serão conhecidos e contactados pelo Grupo Mosqueteiros no dia 7 de Novembro.