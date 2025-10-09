uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.09 1ª página Sociedade Grupo Mosqueteiros oferece propinas ...

Grupo Mosqueteiros oferece propinas a 200 estudantes deslocados

Candidaturas ao projecto “Por Nossa Conta. Juntos pelos Estudantes” até dia 21 de Outubro.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Para apoiar os jovens que estudam longe de casa, o Grupo Mosqueteiros lançou o projecto “Por Nossa Conta. Juntos pelos Estudantes”, que vai atribuir o valor máximo da propina em Portugal (697 euros arredondados para 700 euros), a 200 estudantes universitários deslocados, de todos os distritos do país e regiões autónomas.
A iniciativa conta com o apoio da Fundação da Juventude, vai escolher 10 vencedores por cada distrito e cada região autónoma de Portugal, com o objectivo de aliviar os encargos financeiros de quem enfrenta o desafio de estudar a mais de 50 quilómetros da sua residência habitual.
O apoio será entregue em vales de compras nas insígnias do Grupo – Intermarché, Bricomarché e Roady – ajudando assim os jovens a aliviar os custos do dia a dia, seja de alimentação, mobilar o quarto ou fazer a revisão automóvel, e a concentrar-se no seu futuro académico e pessoal.
Para Rita Ferreira, responsável da Direcção de Comunicação e Informação do Grupo Mosqueteiros, o projecto “Por Nossa Conta” reflecte o compromisso de estar ao lado das comunidades, do Grupo Mosqueteiros. “Queremos que estes estudantes sintam que não estão sozinhos e que podem contar connosco nesta etapa desafiante das suas vidas”, sublinha.
As candidaturas estão abertas até ao dia 21 de Outubro, através de uma página da internet com o nome do projecto. No final da inscrição, o sistema gera automaticamente uma imagem personalizada que cada candidato deverá partilhar nas suas redes sociais com a hashtag #PorNossaConta.
As participações serão avaliadas por um júri composto por representantes do Grupo Mosqueteiros, que terá em conta a criatividade das cartas submetidas. Os vencedores serão conhecidos e contactados pelo Grupo Mosqueteiros no dia 7 de Novembro.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...