Mercadona participa na campanha do Banco Solidário Animal

Clientes podem fazer doações, de um euro ou múltiplos desse valor, no momento do pagamento das compras.

A Mercadona está a participar, pelo quarto ano consecutivo, na campanha do Banco Solidário Animal organizada pela Animalife, que se iniciou a 3 de Outubro e decorre até dia 12, domingo.

Na acção participam todas as lojas da Mercadona em Portugal e os clientes podem fazer as doações, de um euro ou múltiplos desse valor, em caixa, no momento do pagamento das suas compras.