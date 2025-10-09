uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-09
Mercadona participa na campanha do Banco Solidário Animal

Clientes podem fazer doações, de um euro ou múltiplos desse valor, no momento do pagamento das compras.

A Mercadona está a participar, pelo quarto ano consecutivo, na campanha do Banco Solidário Animal organizada pela Animalife, que se iniciou a 3 de Outubro e decorre até dia 12, domingo.
Na acção participam todas as lojas da Mercadona em Portugal e os clientes podem fazer as doações, de um euro ou múltiplos desse valor, em caixa, no momento do pagamento das suas compras.

