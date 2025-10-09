uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-09
Obras do Parque de Negócios do Casal Branco continuam em revisão devido a custos elevados

Presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, garantiu em sessão camarária que o município está a procurar novas propostas para viabilizar a obra do Parque de Negócios do Casal Branco, em Pontével.

Na reunião de câmara do Cartaxo, o vereador Pedro Amorim (PS) questionou o executivo sobre o ponto de situação do projecto de infra-estruturas do Parque de Negócios do Casal Branco, depois de, em Julho, o presidente da câmara, João Heitor, ter admitido que os valores apresentados para a obra eram incomportáveis para o município.
O presidente da câmara explicou que já foi feita uma revisão aos projectos de especialidades, mantendo-se inalterada a arquitectura definida no plano de pormenor da zona. Contudo, segundo o autarca, o levantamento preliminar ao mercado revelou propostas demasiado altas, obrigando a autarquia a repensar a estratégia, sendo uma das hipóteses em cima da mesa dividir a empreitada em duas fases, mas, mesmo assim, João Heitor afirma que os custos continuariam a ser considerados demasiado elevados. O executivo está agora a realizar novas consultas ao mercado, com o objectivo de obter propostas mais acessíveis e avaliar eventuais alterações que possam viabilizar a obra. “Os valores que as empresas nos estavam a apresentar eram muito elevados. Eventualmente, para uma entidade privada até pode não ser caro, mas para aquilo que são as nossas contas é”, reconheceu o autarca, frisando que o processo ainda não está fechado.
Recorde-se que o projecto do Parque de Negócios do Casal Branco tem vindo a ser revisto desde o ano passado, altura em que foi feito um novo levantamento topográfico por estar desactualizado. A autarquia já tinha anunciado a intenção de avançar com as infra-estruturas básicas de saneamento, electricidade e telecomunicações, sublinhando que existiam empresários interessados em adquirir lotes e até em colaborar financeiramente na obra.

