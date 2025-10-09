uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-09
Sociedade Recolha de sangue na Granja

Recolha de sangue na Granja

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover este mês uma recolha de sangue nas instalações da Sociedade Recreativa da Granja. A acção está agendada para 13 de Outubro entre as 15h00 e as 19h00. A iniciativa tem como objectivo contribuir para o aumento das reservas de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças e vai contar com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A participação da comunidade é fundamental para o sucesso da acção solidária. Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos e estar em boas condições de saúde.

