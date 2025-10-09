uma parceria com o Jornal Expresso

Acidente com ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santarém
Ambulância ficou inoperacional em acidente com um ferido ligeiro - foto O MIRANTE

O acidente que envolveu uma viatura ligeira e uma ambulância, ocorreu no dia 2 de Outubro, na EN362, na zona do Gualdim.

Um acidente com uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santarém, na Estrada Nacional 362, entre Santarém e Romeira, no cruzamento do Gualdim, na manhã de quinta-feira, 2 de Outubro, provocou um ferido ligeiro e deixou a viatura de socorro inoperacional. O acidente que envolveu o veículo de socorro e um automóvel ligeiro, ocorreu cerca das 10h00, quando a ambulância se dirigia para uma ocorrência na zona.

