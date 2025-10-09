Agrupamento de Escolas Templários recebe exposição de aguarela de Aura Vaz

A Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na sede do Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, vai receber a inauguração de uma nova exposição no dia 23 de Outubro. “Aura Vaz – Silêncio e Harmonia” é uma exposição de aguarela que terá entrada livre de segunda a sexta-feira, entre as 08h30 e as 19h00.

A autora da exposição explica que nos últimos anos percorreu Portugal através da pintura a aguarela, tendo por base fotografias de diversos locais e perspectivas improváveis. “Nesta exposição venho partilhar convosco estes trabalhos desenvolvidos nos últimos anos”, refere Aura Vaz em nota de imprensa.