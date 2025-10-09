Boa Viagem sob críticas por horários que deixam alunos apeados

Os utentes da transportadora Boa Viagem, em Alenquer, que pretendem apanhar o autocarro a partir da Atouguia para a Escola de Abrigada, e vice-versa, têm de contactar a empresa no dia anterior, por telefone, segundo denunciou o cidadão Carlos Santos. No site da transportadora, a carreira n.º 26, que faz o percurso Alenquer–Labrugeira (via Estribeiro), indica que, em determinados horários, certas paragens só são efectuadas caso haja passageiros. “Fiquei estupefacto com a resposta da senhora que me atendeu na linha de apoio. Explicou-me que tenho de avisar de véspera a hora a que vou apanhar o autocarro e estar na paragem, para o motorista lá passar. Isto é surreal”, lamentou.

O maior problema afecta os alunos da Escola de Abrigada, como é o caso da filha de Carlos Santos. Às quartas-feiras, por exemplo, nenhum aluno tem aulas à tarde e, por isso, saem do estabelecimento de ensino às 13h25, mas não há camionetas para os transportar até Atouguia. Caso queiram transporte, têm de sair das aulas uma hora antes para conseguir apanhar a camioneta das 12h44 e chegar à Atouguia às 12h47. Actualmente, os alunos que saem às 13h25 só têm camioneta às 16h15 ou 17h05, mas têm de avisar previamente, porque o motorista só passa na paragem se houver passageiros, conforme consta do site oficial da empresa. “A distância é curta, mas o percurso não tem passeios e é perigoso. O que se passa é que existem horários e camionetas, mas não vão à Atouguia quando os alunos saem”, sublinha.

Confrontado com o problema, o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, garante que tem pressionado a transportadora Boa Viagem para ajustar os horários às necessidades dos utentes, o que “nem sempre acontece”. O autarca acrescentou que são as escolas que enviam os horários dos alunos à transportadora, que depois os adequa às necessidades, comprometendo-se a averiguar o caso.

A O MIRANTE, a transportadora disse, no final de Setembro, que o início do período escolar causa sempre “um ajuste significativo da procura e algumas perturbações temporárias na operação”, mas afiançou que cumpre os horários definidos.