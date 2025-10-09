uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.09 1ª página Sociedade Cartaxo apresentou comissão municip ...
Cartaxo apresentou comissão municipal de apoio ao idoso
CMAIDEC, no Cartaxo, pretende evitar situações de isolamento em idosos ou dependentes - foto DR

Cartaxo apresentou comissão municipal de apoio ao idoso

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município do Cartaxo deu a conhecer, a 24 de Setembro, a Comissão Municipal de Apoio ao Idoso e Dependente (CMAIDEC), uma estrutura que pretende reforçar a protecção, o acompanhamento e a valorização da população idosa e dependente do Cartaxo.
Tendo em conta o desafio crescente que representa o envelhecimento da população, a comissão reúne entidades públicas e privadas, entre as quais IPSS, unidades de saúde, bombeiros municipais, Protecção Civil, serviços sociais, juntas de freguesia, forças de segurança e associações locais. O trabalho colectivo destes agentes tem como objectivo assegurar que nenhum idoso ou dependente fique desprotegido ou em situação de isolamento.
Entre os principais objectivos da CMAIDEC estão a implementação da política municipal de apoio à população idosa e dependente, a agilização do acesso a serviços essenciais, a promoção de alternativas personalizadas de apoio, a intervenção precoce em situações de risco e a defesa da dignidade e dos direitos humanos.

Cartaxo apresentou comissão municipal de apoio ao idoso
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...