Edição de 2025-10-09
Encontro de Saúde Infantil destacou papel essencial do aleitamento materno e do apoio às famílias
Profissionais de saúde reuniram-se em Santarém para reforçar o papel do aleitamento materno e do apoio às famílias - foto O MIRANTE

Iniciativa promovida pela ULS Lezíria reuniu cerca de 120 profissionais de saúde na Escola Superior de Saúde de Santarém.

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) recebeu o I Encontro de Saúde Infantil da ULS Lezíria, no dia 6 de Outubro, subordinado ao tema “Aleitamento Materno: Formar para o Sucesso”. A iniciativa reuniu cerca de 120 profissionais de saúde de diversas áreas, num dia dedicado à promoção do aleitamento materno e ao reforço das estratégias de apoio às famílias. Na sessão de abertura, a enfermeira Sofia Natal, da comissão organizadora, deu as boas-vindas aos participantes, sublinhando a importância da formação contínua e da partilha de experiências no apoio à parentalidade.
O presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, inaugurou oficialmente o encontro e felicitou a organização pela escolha do tema, destacando o impacto do aleitamento materno no desenvolvimento infantil e na criação de laços afectivos. O director do Serviço de Pediatria, José Miguel, reforçou a relevância científica e emocional do tema, salientando que “o leite materno não é apenas um alimento, mas também o primeiro vínculo, um escudo imunológico e um impulso para a vida”.
Na mesa estiveram também a directora clínica para os Cuidados de Saúde Primários, Ana Alexandre Calado, e a enfermeira directora, Fátima Lopes, que acompanharam a abertura do encontro. Um dos momentos mais emotivos ocorreu no final da sessão de abertura, com a entrega simbólica de um donativo à instituição “Casa do Pombal – A Mãe”, resultante de 30% do valor angariado com as inscrições. A oferta foi recebida pela vice-presidente Aldina Lopes, médica pediatra e fundadora do centro, que agradeceu o gesto solidário em nome da instituição.
O programa, dividido em duas grandes temáticas — “Aleitamento Materno: Começar com Confiança” (manhã) e “Aleitamento Materno: Condicionantes do Sucesso” (tarde) — abordou estratégias para um início confiante da amamentação, dificuldades frequentes, necessidade de suplementação, disfunções orais, freios restritivos e o papel da fisioterapia pediátrica no apoio às mães e bebés. O encontro contou ainda com um testemunho real de pais, que partilharam as suas experiências, reforçando a importância da confiança e do suporte familiar no sucesso da amamentação.

