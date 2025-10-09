Frutos secos continuam a ser uma imagem de marca de Torres Novas

A 38.ª edição da Feira Nacional dos Frutos Secos decorreu em Torres Novas de 2 a 5 de Outubro. O certame teve lugar na Praça 5 de Outubro e na Praça dos Claras. Ao longo de quatro dias, os protagonistas foram os produtores locais e o famoso figo preto de Torres Novas, que reúne características únicas. Promovido pela Câmara de Torres Novas, o evento, que todos os anos atrai muitos visitantes, procura afirmar o concelho como a capital dos frutos secos e dinamizar um sector com fortes raízes na tradição e na cultura torrejanas.

O recinto contou com cerca de 80 expositores de frutos secos e derivados, artesanato, produtos alimentares, bem como uma área de restauração e um programa de animação para todos os gostos. O MIRANTE acompanhou a cerimónia de inauguração, que decorreu no final da tarde de quinta-feira, 2 de Outubro, e que contou com a presença de autarcas e outras personalidades.

O presidente da câmara, Pedro Ferreira (PS), sublinhou que os frutos secos são uma imagem de marca de Torres Novas e que fazem parte da vida dos torrejanos. “O figo preto de Torres Novas é um figo único no mundo”, afirmou. O autarca referiu que o futuro dos frutos secos passa pela população mais jovem, acrescentando que essa mesma população já está a trabalhar na área, participando como expositores na feira. “Alguns largaram empregos que tinham para se dedicarem aos frutos secos e têm tido sucesso, fruto de muita dedicação, muito trabalho e muito estudo”, disse. Pedro Ferreira terminou salientando que o certame é uma homenagem ao povo de Torres Novas, nomeadamente a quem trabalha no campo.