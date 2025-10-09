GNR alerta Ministério Público sobre ganadaria que não dá garantias de segurança em Vila Nova de São Pedro

A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou um homem de 32 anos, proprietário de um toiro bravo que andou à solta em Vila Nova de São Pedro, concelho de Azambuja, tendo ameaçado a segurança de pessoas e danificado um veículo. Perante a “inobservância, por parte do detentor dos animais, do dever de garantir a segurança e velar para que estes não causem danos a pessoas, bens e ou a outros animais”, a GNR adianta a O MIRANTE que “comunicou os factos ao Ministério Público, através do respectivo auto de notícia, bem como à Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), através do respectivo auto de contra-ordenação”.

A ocorrência que foi notícia em O MIRANTE, recorde-se, ocorreu a 23 de Setembro, mas segundo moradores e agricultores locais é recorrente haver gado bravo à solta naquela localidade. Situação que já levou a protestos e a que fosse realizada uma reunião com várias entidades, nomeadamente a Câmara de Azambuja, a DGAV e a GNR, numa tentativa de ouvirem as reclamações da população e de se tentar encontrar uma solução. Sobre esse grupo de trabalho, a GNR refere que “ficou responsável por efectuar o levantamento das explorações e locais onde existe a presença de animais que tenham provocado eventuais danos”, informação que “foi remetida para as várias entidades administrativas presentes e com competência de fiscalização dessa matéria”.

A Câmara de Azambuja, por sua vez, fez saber que está prevista uma reunião com as entidades competentes para análise e acompanhamento do caso, após ter tido conhecimento da última ocorrência envolvendo gado à solta em Vila Nova de São Pedro.