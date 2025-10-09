uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.10.09 1ª página Sociedade GNR alerta Ministério Público sobre ...

GNR alerta Ministério Público sobre ganadaria que não dá garantias de segurança em Vila Nova de São Pedro

A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou um homem de 32 anos, proprietário de um toiro bravo que andou à solta em Vila Nova de São Pedro, concelho de Azambuja, tendo ameaçado a segurança de pessoas e danificado um veículo. Perante a “inobservância, por parte do detentor dos animais, do dever de garantir a segurança e velar para que estes não causem danos a pessoas, bens e ou a outros animais”, a GNR adianta a O MIRANTE que “comunicou os factos ao Ministério Público, através do respectivo auto de notícia, bem como à Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), através do respectivo auto de contra-ordenação”.
A ocorrência que foi notícia em O MIRANTE, recorde-se, ocorreu a 23 de Setembro, mas segundo moradores e agricultores locais é recorrente haver gado bravo à solta naquela localidade. Situação que já levou a protestos e a que fosse realizada uma reunião com várias entidades, nomeadamente a Câmara de Azambuja, a DGAV e a GNR, numa tentativa de ouvirem as reclamações da população e de se tentar encontrar uma solução. Sobre esse grupo de trabalho, a GNR refere que “ficou responsável por efectuar o levantamento das explorações e locais onde existe a presença de animais que tenham provocado eventuais danos”, informação que “foi remetida para as várias entidades administrativas presentes e com competência de fiscalização dessa matéria”.
A Câmara de Azambuja, por sua vez, fez saber que está prevista uma reunião com as entidades competentes para análise e acompanhamento do caso, após ter tido conhecimento da última ocorrência envolvendo gado à solta em Vila Nova de São Pedro.

