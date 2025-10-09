uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.09 1ª página Sociedade Incêndio danifica prédio no centro ...
Incêndio danifica prédio no centro do Cartaxo
Extensão dos danos no edifício está em avaliação - FOTO - Facebook CM Cartaxo

Incêndio danifica prédio no centro do Cartaxo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um incêndio deflagrou na manhã de sábado, 4 de Outubro, num edifício situado na Rua Serpa Pinto, entre o Millennium BCP e a Pastelaria Rosabella, no centro do Cartaxo. Segundo informações do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil, o alerta foi dado às 09h58 e não houve registo de vítimas.
A Protecção Civil adiantou ainda que estiveram no local 41 operacionais apoiados por 11 meios, entre eles os Bombeiros Municipais do Cartaxo, com o reforço dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, Alcoentre e Santarém, bem como dos Sapadores de Santarém. As forças de segurança também marcaram presença para garantir a proteção da área, estando a extensão dos danos no edifício a ser avaliada. Em comunicado, a Câmara do Cartaxo deixou uma palavra de reconhecimento às equipas envolvidas, expressando o “profundo agradecimento a todos os bombeiros, às corporações e às forças de segurança presentes no local pelo empenho, dedicação e profissionalismo”.

Incêndio danifica prédio no centro do Cartaxo
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...