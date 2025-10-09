uma parceria com o Jornal Expresso

2025-10-09
Jazigo profanado no cemitério de Constância
Portão de ferro foi arrombado - foto DR

Jazigo profanado no cemitério de Constância

Profanaram o jazigo do antigo administrador do concelho de Constância, José Eugénio de Nunes Godinho, no cemitério de Constância. A situação foi denunciada por José Luz, que tem casa na vila. “Arrombaram o portão de ferro com tal força que a cruz cimeira se partiu. Reparei quando fui com as minhas irmãs visitar a campa dos meus pais”, disse-nos José Luz, informando que deu conhecimento dos estragos à família através de uma terceira pessoa.
José Luz afirma que os portões do cemitério, localizado junto à Igreja Matriz de Constância, “estão sempre abertos desde que roubaram a chave”, questionando porque nunca se remediou a situação com uma corrente e um cadeado ou mandando fazer uma nova chave. “Tem havido destruição de cruzes e obeliscos do cemitério”, refere, acrescentando que fica também bastante preocupado por ver a Igreja Matriz aberta sem ninguém a vigiar.

