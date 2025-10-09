uma parceria com o Jornal Expresso

Novo parque de estacionamento junto à estação de Santarém

Novo parque de estacionamento junto à estação de Santarém

A Câmara Municipal de Santarém já colocou em funcionamento um novo parque de estacionamento gratuito junto à estação ferroviária de Santarém, num terreno adquirido e adaptado para o efeito. A informação foi dada pelo presidente do município nas suas redes sociais, onde alerta para os cuidados a ter na circulação rodoviária.
Recorde-se que o negócio para aquisição, pelo município de Santarém, de um imóvel devoluto e terreno adjacente, junto à estação ferroviária, na Ribeira de Santarém, suscitou polémica em reuniões de câmara, com o Chega a contestar a ideia e a ameaçar mesmo expor o caso ao Ministério Público. O valor da transacção é de 740 mil euros por uma área de sensivelmente dois hectares e foi anunciado na reunião do executivo de 7 de Julho pelo presidente da autarquia, João Leite (PSD). O objectivo é criar estacionamento de apoio aos utentes do comboio e construção de habitação para arrendamento a preço acessível destinada a jovens.
Na reunião do executivo de 21 de Julho, a vereadora do Chega, Manuela Estêvão, voltou ao assunto para dizer que esse negócio lhe “merece reservas”, alegando que a Câmara de Santarém comprou um terreno onde não é permitido construir por restrições impostas pelo Plano Director Municipal (PDM) e devido a estar em zona de risco devido às barreiras que lhe são sobranceiras. Pronunciou-se ainda contra o facto de esse negócio ser feito em final de mandato, ressalvando que o Chega é favorável à construção de habitação a custo acessível, mas onde seja permitida por lei. Na resposta, o presidente da câmara rebateu os argumentos da vereadora da oposição, garantindo que aquele terreno está enquadrado para poder receber estacionamento e o mesmo acontece com a possibilidade de reabilitação daquele edificado, para arrendamento acessível destinado a jovens. Parte do terreno será alocado à construção da passagem desnivelada sobre a Linha do Norte que vai nascer nas imediações. Voltou ainda a referir que o valor do negócio ficou abaixo da avaliação feita por um perito oficial.

