uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.09 1ª página Sociedade Rolls Royce acidentado na Póvoa de ...

Rolls Royce acidentado na Póvoa de Santa Iria vale 300 mil euros

O Museu do Caramulo confirma a O MIRANTE que o automóvel centenário vai ser enviado para restauro e que apenas a cabine de madeira ficou danificada.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Rolls Royce Silver Ghost de 1920 do Museu do Caramulo que ficou com a cabine de madeira destruída na manhã de 30 de Setembro, enquanto era transportado de camião ao passar debaixo de um viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) na zona da Póvoa de Santa Iria, não vale um milhão de euros, como o nosso jornal noticiou, mas sim um valor a rondar os 300 mil euros.
O valor foi confirmado a O MIRANTE por Salvador Patrício Gouveia, responsável pelo Museu do Caramulo, que critica o responsável pelo transporte do automóvel e confirma que o caso está a ser tratado entre as seguradoras e a transportadora. Segundo o responsável, a prioridade é recuperar a cabine de madeira do carro. “O interior ficou lá, algumas madeiras também e até o vidro traseiro ficou intacto e agora estamos a procurar uma entidade que possa recuperar a cabine”, explica.
O nosso jornal foi o primeiro a dar a notícia a nível nacional, que foi depois replicada por órgãos como o Correio da Manhã, RFM, JN e pelo próprio ACP. Num telefonema para a nossa redacção, Salvador Patrício Gouveia conseguiu que a informação sobre o valor do automóvel fosse rectificada, ao contrário dos restantes órgãos de comunicação, com quem ainda não terá conseguido falar para que actualizem o valor nas diferentes notícias sobre o assunto.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...