Rolls Royce acidentado na Póvoa de Santa Iria vale 300 mil euros
O Museu do Caramulo confirma a O MIRANTE que o automóvel centenário vai ser enviado para restauro e que apenas a cabine de madeira ficou danificada.
O Rolls Royce Silver Ghost de 1920 do Museu do Caramulo que ficou com a cabine de madeira destruída na manhã de 30 de Setembro, enquanto era transportado de camião ao passar debaixo de um viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) na zona da Póvoa de Santa Iria, não vale um milhão de euros, como o nosso jornal noticiou, mas sim um valor a rondar os 300 mil euros.
O valor foi confirmado a O MIRANTE por Salvador Patrício Gouveia, responsável pelo Museu do Caramulo, que critica o responsável pelo transporte do automóvel e confirma que o caso está a ser tratado entre as seguradoras e a transportadora. Segundo o responsável, a prioridade é recuperar a cabine de madeira do carro. “O interior ficou lá, algumas madeiras também e até o vidro traseiro ficou intacto e agora estamos a procurar uma entidade que possa recuperar a cabine”, explica.
O nosso jornal foi o primeiro a dar a notícia a nível nacional, que foi depois replicada por órgãos como o Correio da Manhã, RFM, JN e pelo próprio ACP. Num telefonema para a nossa redacção, Salvador Patrício Gouveia conseguiu que a informação sobre o valor do automóvel fosse rectificada, ao contrário dos restantes órgãos de comunicação, com quem ainda não terá conseguido falar para que actualizem o valor nas diferentes notícias sobre o assunto.