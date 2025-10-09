Idosos de VFX revelam segredos para envelhecer com saúde e alegria

Festa do Dia Internacional do Idoso animou o Largo da Câmara de Vila Franca de Xira, com música, convívio e actividades de prevenção de saúde. Os mais velhos lembraram que envelhecer bem depende de estar activo e manter boas relações humanas.

Manter-se activo ao longo da vida e na velhice, cultivar boas relações pessoais e evitar zangas desnecessárias são segredos para envelhecer bem e com saúde física e mental. Os conselhos são dos próprios idosos, e foram deixados na Festa do Dia Internacional do Idoso, em Vila Franca de Xira. Bertolina Silva, 96 anos, utente da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, completou a antiga quarta classe, foi costureira e, quando chegou a Vila Franca de Xira, tomou conta de crianças. Não tem problemas graves de saúde, anda pelo seu próprio pé e não tem rugas no rosto. “Envelheci bem porque andava sempre a trabalhar. Sinto-me bem, não tenho rugas porque é de família, mas todos os dias ponho creme. Quando era mais nova comia açordas de alho, no Alentejo, e sopas de pão. O segredo para envelhecer bem é fazer como eu, dar-me bem com toda a gente e gostar de todos”, sublinha.

Ao lado, Alda Fernandes, 82 anos, utente do centro de dia, afiança que é fundamental pôr o corpo a mexer. Apesar de viver sozinha, procura manter uma vida social e diariamente faz caminhadas por Vila Franca de Xira e Loja Nova, onde reside. “Envelhecer é um privilégio, porque muita gente não chega a envelhecer. Hoje tenho tempo para tudo e sou feliz porque tenho uma família grande, com quatro filhos e nove netos”, afirma Estevão Joaquim, que, entre várias profissões, trabalhou como mecânico.

Os seniores participaram nas actividades promovidas pela Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira no âmbito do Dia Internacional do Idoso, a 1 de Outubro. A data foi celebrada em festa no Largo da Câmara, em Vila Franca de Xira. Para além da participação dos utentes da Santa Casa, que expuseram os seus trabalhos manuais, os idosos da Cáritas Paroquial venderam rifas. A animação musical esteve a cargo da US Band e houve quem desse um pé de dança.

Os bombeiros de Vila Franca de Xira realizaram testes de glicemia, mediram a tensão e a PSP sensibilizou os seniores para os riscos de burlas e questões relacionadas com a sua segurança. A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo e a Liga dos Combatentes foram outras das entidades que participaram num dia que foi sobretudo um momento de convívio e partilha entre os mais velhos.

A data está no calendário da junta há vários anos. De acordo com o presidente, Ricardo Carvalho, envelhece-se bem na cidade. O autarca refere que uma das preocupações da junta é instalar equipamentos que sirvam os mais velhos, para evitar que se isolem em casa, como é o caso de bancos e mesas que funcionam como pontos de encontro.