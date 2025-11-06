uma parceria com o Jornal Expresso

Inestética estreia cabaret futurista inspirado em Almada Negreiros
Espectáculo está em cena até 16 de Novembro no Palácio do Sobralinho.

A Companhia Inestética, residente no Palácio do Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, estreou a 30 de Outubro o espectáculo de dança “K4 Klein Cabaret”, de Alexandre Lyra Leite e Rita Leite. Destinada a maiores de 12 anos, a produção estará em cena até 16 de Novembro, de quinta a sábado, às 21h30 e aos domingos às 18h00. Os bilhetes podem ser adquiridos online e têm descontos para jovens e profissionais das artes do espectáculo.
Em comunicado, a companhia explica que se trata de um cabaret electrónico e futurista, onde entre espirais psicadélicas, quadrados azuis e panteras negras, se celebra a sensualidade geométrica e o desvario futurista da obra “K4, o Quadrado Azul”, de José de Almada Negreiros, que serviu de inspiração para a concepção do espectáculo.

