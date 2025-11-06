Teatro Sá da Bandeira meteu água e o concerto de Tim em Santarém foi adiado
A chuva forte que se tem registado nos últimos dias causou infiltrações na sala de espectáculos através da cobertura. Concerto de Tim em Santarém foi adiado para 6 de Novembro.
O espectáculo `Tim – Canta-me Histórias´, inicialmente agendado para a noite de 1 de Novembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, teve de ser adiado para 6 de Novembro devido a infiltrações de água na sala de espectáculos, resultantes da chuva forte que se tem registado nos últimos dias.
O vereador Nuno Domingos explicou a O MIRANTE que a água caiu na zona do palco e também na plateia, devido à entrada de água pela cobertura, designadamente numa espécie de claraboia que existe por cima do palco. O autarca disse que a situação estava a ser avaliada e esperava que a sala tivesse condições para receber as actividades marcadas para a esta semana, como o concerto de Tim reagendado para 6 de Novembro, pelas 21h30. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data, não sendo necessária qualquer troca.