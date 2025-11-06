Tomar recebeu Campeonato Nacional de Campo de tiro com arco e besta

Evento organizado pela Thomar Honoris reuniu atletas de todo o país no Regimento de Infantaria 15 e valeu dois títulos nacionais à associação tomarense.

O Regimento de Infantaria 15, em Tomar, recebeu no dia 26 de Outubro o Campeonato Nacional de Campo nas modalidades de tiro com arco e besta, uma prova organizada pela Associação Thomar Honoris em parceria com a Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal (FABP). A iniciativa contou ainda com o apoio do município de Tomar e do próprio Regimento.

Foi a primeira vez que a Thomar Honoris assumiu a organização de uma prova nacional com categorias especializadas nas disciplinas de arco e besta em contexto de campo. A associação foi amplamente elogiada por atletas e equipas pela qualidade da organização, rigor técnico e ambiente competitivo criado ao longo do evento.

A equipa tomarense esteve também em destaque na competição, ao conquistar o 4.º lugar por equipas e dois títulos individuais. David Simões sagrou-se campeão nacional em Bestas Históricas, enquanto Pedro Gil conquistou o 1.º lugar em Longbow Histórico. Ainda nesta categoria, Eugénio Moura e Miguel Santos alcançaram o 5.º e 7.º lugares, respectivamente.